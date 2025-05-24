Аналитик раскрыл позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Американская администрация под руководством Дональда Трампа фактически согласилась с продолжением переговорного процесса между Россией и Украиной без требования прекращения боевых действий. Как заявил РИА Новости старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру, Вашингтон предпочел поддержать диалог в Стамбуле вместо введения новых санкционных мер против Москвы.
Японский эксперт отметил, что этот подход позволяет разделить вопросы нормализации российско-американских отношений и украинского урегулирования. По словам Абиру, Трамп принял модель, при которой боевые действия могут продолжаться параллельно с переговорами.
Аналитик также предположил, что США сохранят участие в переговорном процессе, но не будут навязывать собственные условия. Он не исключил, что по мере продвижения диалога российская сторона может привлечь американских представителей для демонстрации вклада Трампа в урегулирование.
Ранее сообщалось, что Россия вырвалась вперед в производстве и применении боевых дронов.