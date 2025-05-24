Axios: Трамп и Рубио реформируют Совет нацбезопасности

CNN передает, что Белый дом отправил в административный отпуск более 100 человек, среди которых как кадровые чиновники, так и политические деятели, которых наняли при Дональде Трампе. В электронных письмах им сообщили, что у них есть 30 минут, чтобы забрать личные вещи с рабочих мест.