Евросоюз решил не продлевать беспошлинный режим для товаров из Украины и тем самым поставил под угрозу катастрофы ее экономику и подорвал возможность финансировать болевые действия. Об этом заявил представитель Верховной рады Дмитрий Наталуха, сообщает портал Euractiv.
Политик отметил, что при возвращении прежних тарифов объемы поставок в ЕС рухнут на 70%. Это, по его словам, может привести к рецессии.
«Это может создать идиотскую ситуацию, когда мы будем вынуждены прийти и просить у вас денег, вместо того чтобы просто зарабатывать деньги за счет торговли, что, по моему мнению, является очень порочной и извращенной ситуацией, потому что вместо того, чтобы торговать и получать прибыль от торговли обычным образом, Украину заставляют стать попрошайкой», — выразил свое недовольство Наталуха.
В публикации речь идет и про причины такого решения. Называются внутренние проблемы в самом Евросоюзе. В объединении сталкиваются с политическими и экономическими трудностями. До сих пор в ЕС нет четко выработанной позиции по поддержке Украины.
Наталуха также остался недоволен тем, что европартнеры не только погубят экономику Незалежной, но и лишат финансирования боевиков ВСУ. Отмечается, что возвращение к довоенным пошлинам произойдет уже с 6 июня этого года.