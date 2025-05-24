Ранее, в среду, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит повторения сценария 2014 года, когда Запад нарушил договорённости, поддержав госпереворот на Украине после соглашения между властями и оппозицией. Он напомнил, что Минские договорённости были сорваны, а европейские политики позже признали, что использовали их для выигрыша времени в интересах Киева. В 2022 году Стамбульские переговоры завершились парафированием принципов урегулирования, предложенных Украиной, но подписание документа заблокировали западные партнёры.