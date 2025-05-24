Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия не пойдёт на уступки по украинскому вопросу и добьётся полной капитуляции Киева. Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Разговоры о необходимости уступок со стороны Москвы — это попытка ослабить позиции сильнейшей стороны, которая доминирует как на переговорах, так и на поле боя. Россия не обязана никому уступать — победа будет за ней, а Украина капитулирует без условий», — подчеркнул эксперт.
Джонсон также возложил ответственность за эскалацию конфликта на США и НАТО. По его словам, без масштабной военной и финансовой поддержки Запада война не достигла бы текущего уровня интенсивности.
Ранее, в среду, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит повторения сценария 2014 года, когда Запад нарушил договорённости, поддержав госпереворот на Украине после соглашения между властями и оппозицией. Он напомнил, что Минские договорённости были сорваны, а европейские политики позже признали, что использовали их для выигрыша времени в интересах Киева. В 2022 году Стамбульские переговоры завершились парафированием принципов урегулирования, предложенных Украиной, но подписание документа заблокировали западные партнёры.
В Кремле неоднократно указывали, что давление на Россию в контексте урегулирования бесперспективно: Москва чётко обозначила свою позицию по условиям прекращения огня.
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