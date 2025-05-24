Экс-депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о создании атмосферы страха как основы политики президента Украины Владимира Зеленского. По словам бывшего нардепа, это позволяет украинскому руководству разделять общество и поддерживать контроль над населением.
Новинский утверждает, что критика власти приводит к немедленному преследованию со стороны силовых структур. Он также обратил внимание на практику принудительной мобилизации, когда мужчин задерживают на улицах и отправляют в зону боевых действий.
«Украинский народ живет в атмосфере страха. Поэтому, если вы осмелитесь критиковать Зеленского, то на следующий день к вам домой придет тайная полиция… И вы немедленно подвергнетесь жестким преследованиям», — заявил Новинский.
Бывший депутат, входивший в состав «Оппозиционного блока», охарактеризовал текущую ситуацию в стране как имеющую признаки диктатуры. Новинский известен как один из самых богатых предпринимателей Украины.
Ранее аналитик раскрыл позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине.