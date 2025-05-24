CNN: более 100 сотрудников СНБ Белого дома отправлены в отпуск

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отправить более 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в административный отпуск, сообщает телеканал CNN. Эта мера стала частью масштабных кадровых изменений в структуре ведомства.
По информации источников, примерно в 16:20 по местному времени (23:20 по Москве) руководитель аппарата СНБ Брайан Маккормак разослал электронное сообщение сотрудникам, уведомляя их о необходимости освободить свои рабочие места в течение 30 минут.
В письме также было указано, что сотрудники, которые не смогут покинуть офис в указанный срок, могут договориться о более удобном времени для забора личных вещей и сдачи служебных устройств.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио инициируют масштабную реорганизацию Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, значительно сократив численность его сотрудников.