Трамп и Рубио задумали масштабные реформы Совета национальной безопасности

При этом многие ключевые функции совета передаются Государственному департаменту и Министерству обороны, что, по замыслу инициаторов реформы, должно повысить эффективность работы этих ведомств. Источники в Белом доме поясняют, что данная реорганизация является частью более широкой кампании по противодействию так называемому «глубинному государству» — неформальным структурам, которые, по убеждению президента, препятствуют реализации его политического курса.
Параллельно администрация Трампа активизирует работу по развитию национальной ядерной программы. Недавно подписанный президентский указ предусматривает строительство десяти новых ядерных реакторов на территории страны до 2030 года.