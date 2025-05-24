Российские разработчики внедрили в истребитель Су-57 второго ИИ-пилота

По данным оборонной компании, российская Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) разработала ИИ для помощи пилотам Су-57. Система также станет доступной для экспорта. ИИ-помощник обеспечивает поддержку пилотов, как в плановых полётах, так и в боевых сценариях.
«Система создана, чтобы давать подсказки пилоту в конкретных ситуациях и в тактические моменты», — приводит комментарий представителя «Рособоронэкспорта» агентство РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что «Ростех» представил новый наземный дрон «Ирбис» с увеличенной грузоподъёмностью. Робототехнический комплекс стал аналогом уже известного «Каракала», но с возможностью переносить больший вес.