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Российские разработчики внедрили в истребитель Су-57 второго ИИ-пилота

В многоцелевой одноместный стелс-истребитель Су-57 встраивают систему искусственного интеллекта (ИИ). Представитель «Рособоронэкспорта» сообщил, что по сути это электронный второй пилот.

Источник: Life.ru

По данным оборонной компании, российская Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) разработала ИИ для помощи пилотам Су-57. Система также станет доступной для экспорта. ИИ-помощник обеспечивает поддержку пилотов, как в плановых полётах, так и в боевых сценариях.

«Система создана, чтобы давать подсказки пилоту в конкретных ситуациях и в тактические моменты», — приводит комментарий представителя «Рособоронэкспорта» агентство РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что «Ростех» представил новый наземный дрон «Ирбис» с увеличенной грузоподъёмностью. Робототехнический комплекс стал аналогом уже известного «Каракала», но с возможностью переносить больший вес.