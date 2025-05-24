Российские разработчики внедрили в истребитель Су-57 второго ИИ-пилота

По данным оборонной компании, российская Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) разработала ИИ для помощи пилотам Су-57. Система также станет доступной для экспорта. ИИ-помощник обеспечивает поддержку пилотов, как в плановых полётах, так и в боевых сценариях.