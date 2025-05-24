Российский боец поделился подробностями битвы за Мариуполь

Украинские националисты, которые пытались удержать Мариуполь, а затем плотно засели в подвалах завода имени Ильича, массово сдавались в плен, когда понимали свои безысходность. Об этом заявил российский боец с позывным «Добрый», передает РИА Новости.
«ВСУ были на заводе Ильича, они оказывали сопротивление. И если на пути идет сопротивление, мы наводили туда “арту”. Она отрабатывала, мы “затягивались” дальше. Были серьезные опорные пункты, без поддержки российской военно-воздушной силы завод вообще нереально было взять», — отметил он.
«Добрый» признался, что российская артиллерия работал предельно точно по целям. После чего украинские боевики поняли, что сопротивляться бесполезно. И начинали массово сдавать в плен.
Боец был удостоен нескольких госнаград за выполнение боевых задач. Одной из них был сбор информации о расположении огневых точек противника. После чего координаты передались артиллеристам, а они уже знали, что делать. Группа «Доброго» участвовал ее и в освобождении «Азовстали».
Ранее «МК» писал, что освобожденные из украинского плена российские военные выразили благодарность президенту России Владимиру Путину, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и своим семьям.