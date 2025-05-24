Российский боец поделился подробностями битвы за Мариуполь

Боец был удостоен нескольких госнаград за выполнение боевых задач. Одной из них был сбор информации о расположении огневых точек противника. После чего координаты передались артиллеристам, а они уже знали, что делать. Группа «Доброго» участвовал ее и в освобождении «Азовстали».