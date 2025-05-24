Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

«Ваш покровитель, святой равноапостольный Кирилл, был основоположником просветительского движения на славянской земле. Продолжая его великую миссию, Вы посвятили жизнь служению народу и Церкви, сохранению и укреплению традиционных ценностей, заботе о нравственном воспитании молодежи», — говорится в поздравлении.