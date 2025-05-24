Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Ваш покровитель, святой равноапостольный Кирилл, был основоположником просветительского движения на славянской земле. Продолжая его великую миссию, Вы посвятили жизнь служению народу и Церкви, сохранению и укреплению традиционных ценностей, заботе о нравственном воспитании молодежи», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что Патриарх Кирилл обрел заслуженный авторитет религиозного деятеля и богослова, чей каждодневный духовный труд способствует объединению верующих и утверждению высоких идеалов христианства.
Александр Лукашенко пожелал Патриарху Кириллу доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни. -0-