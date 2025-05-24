Без украинизации: второй тур президентских выборов в Польше назвали битвой за будущее

Нынешняя президентская гонка проходит под теми же флагами, хотя уже и не без скрипа ржавеющих механизмов этой политической машины. Неким сигналом изменений можно назвать один лишь факт: в этом году на участие в гонке зарегистрировалось наибольшее за 30 лет количество кандидатов. По иронии судьбы, их оказалось 13. Казалось бы, выбор широк. Однако польская пресса (да, впрочем, вся мировая пресса) так или иначе наблюдала именно за представителями «Гражданской платформы» и «ПиС».