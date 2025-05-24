Без украинизации: второй тур президентских выборов в Польше назвали битвой за будущее

Первый тур президентских выборов в Польше отгремел. Дальше бороться за кресло лидера этого государства будут представители основных польских политических партий — Рафал Тшасковский от «Гражданской платформы» и Кароль Навроцкий от «Права и справедливости». С одной стороны, аналитики предвидят в этой гонке битву за будущее развитие Польши (то есть, в каком направлении двинется соседняя с Россией страна).
С другой стороны, кандидаты не настолько оказались хороши в первом туре, что эксперты предвидят возможную смену привычной политической картины в Польше после второго тура выборов. Коротко говоря, привычная двухпартийность может начать стираться.
Вечная битва Туска и Качиньского.
Первое, что точно нужно знать о выборах в Польше, — основная битва всегда разворачивается между партиями «Гражданская платформа» и «Право и справедливость» (ПиС), главными действующими лицами которых являются нынешний премьер страны Дональд Туск и Ярослав Качиньский соответственно.
Нынешняя президентская гонка проходит под теми же флагами, хотя уже и не без скрипа ржавеющих механизмов этой политической машины. Неким сигналом изменений можно назвать один лишь факт: в этом году на участие в гонке зарегистрировалось наибольшее за 30 лет количество кандидатов. По иронии судьбы, их оказалось 13. Казалось бы, выбор широк. Однако польская пресса (да, впрочем, вся мировая пресса) так или иначе наблюдала именно за представителями «Гражданской платформы» и «ПиС».
Технически, на них и нужно было смотреть, ведь результат, вроде бы, налицо — Тшасковский от «гражданских» набрал по итогам первого тура 31,36% голосов, тогда как «писовец» Навроцкий завоевал 29,54% голосов избирателей. Ноздря в ноздрю, но не только на это стоит обратить внимание.
Польская пресса констатирует: нельзя сказать, что кто-то из этих кандидатов показал будоражащий успех. Совсем нет, даже, возможно, наоборот. Тшасковский лишь на 0,8 процентных пункта улучшил свой результат пятилетней давности, то же и у Навроцкого. Тем более, что последний стал главным героем жилищного скандала, в подробности которого не имеет смысла вдаваться в рамках нашего материала.
Если посмотреть на то, как распределились голоса среди представителей партий, формировавших коалицию 15 октября, то у Дональда Туска есть основания для беспокойства, поскольку они едва превысили 40%. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.
Это, отмечает газета, предупреждение правительству, поскольку кандидат от оппозиции, скорее всего, попытается превратить второй тур в вотум недоверия действующему правительству.
Фактор усталости от Польши Туска и Качиньского тоже необходимо учитывать. Антисистемных кандидатов перед первым и во время первого тура мы видели много. Если сложить поддержку правых Славомира Ментцена, Гжегожа Брауна, Кшиштофа Становски и левого Адриана Зандберга, то получим более 27% голосов избирателей, что ставит под сомнение статус-кво.
Почти 40% избирателей отдали свои голоса за кандидатов, не входящих в две крупнейшие партии. Что это: всё более усиливающаяся скука от дуополии? Похоже на то. И здесь вступает опасный для укоренившихся «писовцев» и «гражданских» фактор — возраст среднестатистического избирателя.
Тшасковский и Навроцкий, несмотря на свою сравнительную молодость, завоёвывают сердца возрастной группы «кому за 60». В возрастной же группе 18−29 лет кандидаты двух крупнейших партий набрали всего 22%.
То есть, молодёжь уже не ощущает себя комфортно меж молотом и наковальней, и, скорее всего, укоренившаяся политическая система Польши, похоже, начинает постепенно угасать.
Проигравшие заказывают музыку.
Второй тур, и об этом открыто говорится в польской прессе, станет битвой за избирателей Славомира Ментцена и Гжегожа Брауна. Если бы явка избирателей 1 июня была такой же, как 18 мая, Рафалу Тшасковскому для победы потребовалось бы набрать дополнительно 3,6 миллиона голосов.
Каролю Навроцкому для победы нужно больше — более 4 миллионов по сравнению с 5,8 миллионами, которые он получил 18 мая. Общая сумма пожертвований Брауну и Ментцену составила 4,1 миллиона долларов. И именно они через будут решать, кто станет президентом Речи Посполитой.
Второй раунд станет битвой за то, в каком направлении будет развиваться Польша в ближайшие годы. Хотя президент не обладает большой реальной властью в польской политической системе, благодаря прямым выборам у него огромный демократический мандат, как это принято называть. Голос поляков определит направление, в котором пойдёт страна.
Хотя взгляды обоих основных кандидатов оказались схожими по многим ключевым вопросам в ходе кампании — прекращение нелегальной миграции, прекращение «зелёной сделки», поддержка укрепления армии и сильного вмешательства государства в экономику — выбор того или иного варианта создаст диаметрально противоположную политическую ситуацию, отмечает Rzeczpospolita. И именно это будет поставлено на карту во втором туре.
Поведение проигравших говорит в этом случае о многом. Так, Славомир Ментцен от «Конфедерации свободы и независимости», занявший третье место в первом туре президентских выборов в Польше, пригласил обоих кандидатов во втором туре появиться на его YouTube канале и подписать политическую декларацию.
Он попросил двух кандидатов во втором туре пообещать, что в случае своего избрания они обеспечат отсутствие дальнейшего подрыва польского суверенитета, повышения налогов или ограничения личных свобод.
В ночь выборов Ментцен заявил, что каждый из его избирателей примет собственное решение о том, как голосовать во втором туре, но он готов помочь им сделать этот выбор.
Затем 20 мая он провёл пресс-конференцию, на которой направил приглашения обоим кандидатам, прошедшим во второй тур, и сказал, что попросит их «подписать декларацию, которая соответствует ожиданиям моих избирателей».
В декларации из восьми пунктов говорится, что в случае избрания на пост президента кандидат откажется подписывать любые законы, которые увеличивают существующие налоги или вводят новые фискальные обременения.
В документе также содержатся обязательства отвергать любые законы, ограничивающие свободу слова или доступ к огнестрельному оружию, ограничивающие использование наличных денег или ведущие к введению евро.
Что касается Украины, Ментцен просит кандидатов пообещать, что они не ратифицируют вступление Украины в НАТО или не согласятся на отправку польских солдат в Незалежную.
Наконец, Ментцен просит кандидатов пообещать, что они откажутся допустить любую передачу полномочий ЕС или ратифицировать любые договоры ЕС, ослабляющие роль Польши в блоке.
Независимый кандидат от правого крыла националистов Гжегож Браун, занявший четвёртое место в первом туре с 6%, также выдвинул ряд требований для одобрения двумя оставшимися кандидатами.
Как и Ментцен, он потребовал не отправлять польских солдат на Украину, но добавил, что на Украину также не следует отправлять никакую военную технику. Он также отверг «украинизацию Польши» и потребовал ограничить численность и права украинцев в Польше.
Так или иначе основные кандидаты отреагировали на призывы Ментцена и Брауна. Только остаётся вопросом, будут ли они играть в честную игру или сделают вид ради дополнительных баллов.
Программы кандидатов.
Рафал Тшасковский — по образованию политолог, эксперт по европейским делам, доктор гуманитарных наук. С 2018 года он является мэром Варшавы.
Этот кандидат на пост президента делит свой «план для Польши» на пять блоков — «Центральный промышленный район», «Пакт безопасности», «Экономический патриотизм», «Здравый смысл в общественной жизни» и «Президентский инвестиционный фонд».
Тшасковский предлагает своим избирателям «Пакт безопасности», который состоит из пяти положений: вопросы безопасности необходимо вывести за рамки текущего политического спора; совет национальной безопасности с участием Президента Республики Польша и всех политических сил не реже одного раза в 60 дней; увеличение расходов на оборону до 5% ВВП; создание Центра «Вторая миссия», призванного привлекать ветеранов и бывших военнослужащих к подготовке дополнительных специалистов для государства; ее менее 50% средств на модернизацию вооружённых сил должны быть инвестированы в польскую промышленность.
Основные положения программы Тшасковского в области общественной жизни включают в себя: ограничение выплат пособий 800+ для граждан Украины только теми, кто работает и проживает в Польше; либерализировать законодательство об абортах и поддержке программы ЭКО; инвестировать в доступность государственных услуг (школ, больниц) на равном уровне; защитить и продвинуть региональную идентичность.
Кароль Навроцкий — официально баллотируется как «гражданский кандидат», но поддерживается партией «ПиС». По образованию историк, имеет степень доктора гуманитарных наук. С 2021 года является президентом Института национальной памяти.
Кандидат делит свою предвыборную программу на пять категорий — «Процветание», «Нормальное государство», «Безопасность», «Развитие» и «Налоговый контракт».
Навроцкий предлагает своим избирателям «налоговый контракт», который включает в себя: снижение НДС до 22%; пакет «более низких и просемейных налогов», включая НДФЛ 0% для семей с двумя и более детьми; конституционная гарантия освобождения от налогов при наследовании.
Основные положения программы Навроцкого в области общественной жизни включают в себя: приоритеты для поляков в использовании социальных услуг, здравоохранения и образования; осуждение Польшей «Зеленого соглашения»; «прекращение идей, направленных на легкую смену пола у детей»; нет усыновлению детей гомосексуальными парами (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России); «нет» идеологии в школах.
Что касается безопасности, то кандидат, поддерживаемый ПиС, объявляет, среди прочего: о выходе Польши из Миграционного пакта, 5% ВВП на армию и 300 тысячах обученных солдат. Навроцкий также заявляет, что польские солдаты на Украину направлены не будут.
В своей программе Навроцкий также говорит о «Большой четвёрке развития», в которую войдут, среди прочего, «атомная энергетика, порты и инвестиционные зоны». Навроцкий обещает инвестиции в каждую гмину и заявляет, что не допустит введения евро в Польше.