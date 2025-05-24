Трамп не собирается пересматривать 50-процентные пошлины для Евросоюза

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Для ЕС была установлена ставка 20%.