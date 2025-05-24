Создание американской системы ПРО «Золотой купол» связали с Третьей мировой войной

Карако утверждал, что ракетные удары Ирана по Израилю в апреле и октябре 2024 года и продолжающееся наступление России на Украину показали, насколько важна противоракетная оборона. «Цель противоракетной обороны не в том, чтобы сидеть и играть в мяч. Это не просто защита, — сказал он. — Ее задача — обороняться достаточно долго, чтобы задействовать свои дипломатические, военные, экономические и другие инструменты из широкого национального арсенала. Достаточно долго, чтобы поднять в воздух бомбардировщики или вывести корабли из портов. Вы не сможете делать это бесконечно. Но, возможно, вам удастся продержаться достаточно долго, чтобы Китай осознал, что ему придется заплатить очень высокую цену за такого рода атаки. Люди говорят о Киберперл-Харборе. Я беспокоюсь о реальном Перл-Харборе».