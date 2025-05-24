Создание американской системы ПРО «Золотой купол» связали с Третьей мировой войной

На днях Дональд Трамп обнародовал свои планы по созданию оборонной системы «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов, которая, по его словам, защитит США от самого мощного в мире оружия, провоцируя опасения, что это спровоцирует глобальную гонку вооружений.
Западные эксперты, как пишет Daily Mail, утверждают, что акая оборонная программа «давно назрела» и «абсолютно необходима» на фоне растущих угроз со стороны Китая, Северной Кореи и России. При этом аналитики на Западе настаивают на том, что и Москва, и Пекин разместили в космосе наступательные вооружения, такие как спутники, способные выводить из строя критически важные спутники США, что может сделать Америку уязвимой для нападения.
Пекин предупредил, что план по размещению американского оружия на околоземной орбите впервые «повышает риск превращения космоса в поле боя, разжигает гонку вооружений и подрывает международную безопасность».
Тем временем Москва призвала Вашингтон вступить в контакт по поводу этой программы. Трамп заявил, что он еще не говорил с президентом Владимиром Путиным по поводу этой программы, но сделает это «в нужное время».
По итогам переговоров между союзниками в начале этого месяца Пекин и Москва опубликовали совместное заявление, в котором осудили планы Вашингтона как «глубоко дестабилизирующие» и превращающие космос в «арену вооруженной конфронтации».
По мнению разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), этот план необходим, поскольку ракетные угрозы со стороны противников Америки не только «расширятся по масштабам и изощренности в предстоящее десятилетие», но и уже существуют. В несекретном отчете DIA, опубликованном в этом месяце, говорится, что Китай и Россия «разрабатывают множество новых систем доставки», чтобы использовать бреши в обороне США, в то время как традиционные баллистические ракеты, как ожидается, останутся главной угрозой для американской территории. А Северная Корея успешно испытала такие ракеты с достаточной дальностью полета, чтобы достичь любой части США, заявило агентство, в то время как Иран, вероятно, сможет запустить МБР в течение следующего десятилетия.
Марк Монтгомери, контр-адмирал ВМС США в отставке, утверждает, что Золотой купол «абсолютно необходим».
«За последние 20 лет наши противники увидели, что мы не хотели вкладывать средства в противоракетную оборону, поэтому разработали крылатые ракеты, баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты, а затем и беспилотники», — сказал эксперт в интервью FOX News. Он добавил, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея «знают, что это уязвимое место Соединенных Штатов, и используют его, поэтому такая система обороны необходима».
Трамп заявил, что создание «Золотого купола» обеспечит «почти 100-процентную защиту» США и «очень важно для успеха и даже выживания нашей страны». Американский президент пообещал, что система будет создана в течение двух с половиной-трех лет — до окончания его президентского срока.
«Я рад объявить, что мы официально выбрали архитектуру для этой ультрасовременной системы, которая позволит использовать технологии следующего поколения на суше, на море и в космосе, включая датчики космического базирования и перехватчики, — сказал Трамп. — После завершения строительства “Золотой купол” будет способен перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с других концов света, и даже если они будут запущены из космоса. И у нас будет лучшая система из когда-либо созданных».
Как напоминает Daily Mail, 27 января Трамп издал исполнительный указ, в котором поручил министру обороны Питу Хегсету воплотить этот план в жизнь.
Хотя были предоставлены ограниченные сведения о том, как будет работать архитектура амбициозной системы — ожидается, что гиперзвуковые перехватчики будут поставлены не ранее середины 2030-х годов, — Хегсет сказал, что они будут использовать существующие технологии и создавать ее в ближайшие годы. Он сказал, что некоторые технологии, такие как датчики космического базирования, противовоздушная и противоракетная оборона, уже существуют, но добавил, что все системы, входящие в состав «Золотого купола», «должны быть полностью интегрированы», чтобы он мог работать.
«Золотой купол будет задействован поэтапно, отдавая приоритет обороне там, где угроза наибольшая», — добавил глава Пентагона. Он пообещал, что завершенная система защитит США от «крылатых ракет, баллистических ракет, гиперзвуковых ракет, беспилотных летательных аппаратов, будь то обычные или ядерные».
Трамп написал в своем указе от 27 января: «Угроза нападения с помощью баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет и других современных воздушных атак остается самой катастрофической угрозой, с которой сталкиваются Соединенные Штаты».
С тех пор министерство обороны США рассматривает конкурирующие предложения по воплощению этой концепции в жизнь и, как ожидается, опубликует официальное заявление в ближайшие недели.
Предполагается, что «Золотой купол» будет включать средства наземного и космического базирования, способные обнаруживать и останавливать ракеты на всех четырех основных этапах потенциальной атаки. Это позволило бы обнаруживать и уничтожать их перед запуском, перехватывать на самой ранней стадии полета, останавливать на полпути в воздухе или останавливать в последние минуты, когда они снижаются к цели.
В течение последних нескольких месяцев специалисты Пентагона по планированию разрабатывали варианты, которые американский чиновник назвал средними, высокими и «сверхвысокими» в зависимости от их стоимости, включая ракеты-перехватчики космического базирования.
Разница между этими тремя версиями в значительной степени зависит от того, сколько спутников и датчиков — и, впервые, перехватчиков космического базирования — будет закуплено.
Бюджетное управление Конгресса подсчитало в этом месяце, что только космические компоненты «Золотого купола» могут обойтись в 542 миллиарда долларов в течение следующих 20 лет.
Трамп запросил первоначальные 25 миллиардов долларов на эту программу в своем предложенном законопроекте о налоговых льготах, который сейчас проходит рассмотрение в Конгрессе.
Трамп не подтвердил, были ли заключены какие-либо оборонные контракты на данный момент, поскольку ожидается, что многие из первых систем будут поставляться с существующих производственных линий.
Участники пресс-конференции назвали компании L3Harris Technologies, Lockheed Martin и RTX Corp в качестве потенциальных подрядчиков для реализации масштабного проекта.
Сообщалось, что SpaceX Илона Маска стала лидером, выигравшим важную часть программы в прошлом месяце. Но Маск опроверг свое желание участвовать в этом, написав 17 апреля в соцсети: «SpaceX не пыталась участвовать в тендере на какой-либо контракт в этом отношении. Мы бы предпочли сосредоточиться на доставке человечества на Марс. Если Президент попросит нас помочь в этом отношении, мы это сделаем, но я надеюсь, что другие компании (не SpaceX) смогут это сделать».
Мало кто верит, что он не будет участвовать, по крайней мере, в запуске спутников для усиления существующей группировки наблюдения, отмечает Daily Mail.
Сообщается, что недавно компании встретились с высшими должностными лицами в администрации Трампа и Пентагоне, чтобы представить свой план, который предположительно предполагает создание и запуск от 400 до более чем 1000 спутников, которые будут вращаться вокруг земного шара и отслеживать вражеские ракеты, сообщает Reuters. Отдельно, 200 дополнительных спутников, вооруженных американскими ракетами, будут поражать цели с неба.
Исполнительный приказ Белого дома требовал «способности отражать залпы до запуска», что означало, что некоторые ракеты космического базирования будут использоваться для уничтожения снарядов на стартовой площадке.
Геостационарные спутники, движущиеся с той же скоростью, что и Земля, и поэтому эффективно зависающие на месте, могут быть размещены над известными противниками — Северной Кореей, Ираном, Россией, Китаем — для нанесения ударов до того, как произойдет запуск, пишет Daily Mail.
Другие ракеты космического базирования могут вывести из строя вражескую ракету через несколько секунд после ее запуска: это сравнительно легкое время для ее уничтожения, когда она движется с меньшей скоростью, а горение ракеты делает ее хорошо заметной.
По словам экспертов, уничтожить ракету в середине ее полета сложно, поскольку ракета летит со скоростью 15 000 миль в час и ее невозможно увидеть со спутников, а только с помощью наземных радаров. Обезвредить ракету после того, как она вступит в свою завершающую фазу и упадет на Землю со скоростью 4,3 мили в секунду, гораздо сложнее, чем поразить пулю за пулей.
И, помимо логистических проблем, есть вопрос о том, кто и как будет управлять системой, отмечает Daily Mail.
Источники сообщили Reuters, что Маск якобы искал модель, при которой правительство США регулярно платило бы его компании за использование спутников.
Как напоминает Daily Mail, Трамп — не первый президент, который представляет себе гигантский купол над страной, защищающий Америку от любых нападений. В марте 1983 года президент Рональд Рейган, выступая в Овальном кабинете, объявил о своем плане Стратегической оборонной инициативы, который, по его словам, был необходим для защиты США от советских ядерных ракет. «Что, если бы свободные люди могли жить в безопасности, зная, что их безопасность не зависит от угрозы немедленного возмездия США в случае советского нападения, что мы могли бы перехватывать и уничтожать стратегические баллистические ракеты до того, как они достигнут нашей территории или территории наших союзников?» — вопрошал он.
Рейган предупреждал о «вероятных десятилетиях усилий на многих фронтах», сопровождающихся «неудачами и откатами назад».
«Но разве это не стоит всех инвестиций, необходимых для освобождения мира от угрозы ядерной войны?» — обратился он к уставшей общественности и своим критикам.
Джо Байден, избранный в Сенат в 1972 году, был в числе скептиков, утверждая, что программа Рейгана «Звездные войны» спровоцирует гонку вооружений и что это предложение «представляет собой один из самых безрассудных и безответственных актов в истории современного государственного управления».
С другой стороны, Байден печально известен своей «неправотой». «Я думаю, что за последние четыре десятилетия он был неправ почти по всем важным вопросам внешней политики и национальной безопасности», — сказал бывший министр обороны Роберт Гейтс о Байдене в своей книге 2014 года.
Тем не менее, сторона Байдена одержала победу: программа Рейгана была законсервирована в 1993 году, с окончанием холодной войны.
Но теперь Трамп установил поразительные сроки для этого: Пентагон разработал несколько графиков «развертывания потенциала», сообщило агентство Рейтер 17 апреля, один из которых требует реализации к началу 2026 года.
Сам Трамп выразил свое нетерпение, выступая на митинге в Уэст-Палм-Бич в июне 2024 года: «К следующему сроку мы построим великий железный купол над нашей страной».
Главный риск этого плана заключается в том, что Трамп может рассчитывать на легкую победу, вместо того чтобы работать над долгосрочным решением, сказал Монтгомери, который предостерег от траты средств на существующие, которые вскоре устареют, технологии, вместо того, чтобы искать амбициозное, но долгосрочное решение.
«Он захочет чего-то, чтобы показать, что он что-то сделал прямо сейчас. И он должен воздержаться от этого. Он должен проигнорировать это желание и вместо этого подумать о разумности долгосрочного решения».
Действительно, как выяснили Рейган, а теперь и Трамп, этот план вызывает бурную реакцию.
«Со стратегической точки зрения это всегда было глупо», — считает Джон Тирни, исполнительный директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению. Он утверждал, что это нарушило хрупкое равновесие, поскольку ни одна мировая держава в настоящее время не хочет рисковать уничтожением, нападая на другую, и создало ложное чувство безопасности.
«Со времен Рональда Рейгана мы потратили на это около 410 миллиардов долларов», — сказал он. — И сейчас мы тратим около 30 миллиардов долларов в год на проекты, связанные с ракетами".
Тирни полагает, что такие оборонительные цели — чистая фантазия: в 2017 году Агентство по противоракетной обороне объявило, что менее 40 процентов перехватов были успешными при испытаниях против оружия северокорейского производства. Китайцы и русские располагают более совершенным оборудованием, что еще больше снижает вероятность перехвата. Его организация подсчитала, что для того, чтобы сбить одну северокорейскую ракету, потребуется 950 ракет-перехватчиков. Американское физическое общество подсчитало, что на каждую ракету приходится более 1000 ракет.
«Более широким толкованием было бы то, что каждый политик хочет, чтобы люди думали, что он что-то делает для них и что он может защитить их, — сказал Тирни. — Один нынешний член кабинета Трампа — высокопоставленный человек, склонный к разведывательной деятельности, — сказал мне, когда этот человек еще был членом Конгресса: “Я понимаю, что ты говоришь, Джон, о фактах. Это не работает, но я должен сказать своим людям, что я что-то делаю”.'
Он добавил: «Более реалистичная оценка, хотя и циничная, заключается в том, что на этом можно заработать много денег. Раньше это были “Боинги” и “Локхид Мартины”. Теперь дело за технарями. Именно Илон Маск мог бы заработать кучу денег».
Команда Тирни прогнозирует, что затраты составят более 2,5 триллионов долларов. В четверг агентство Рейтер сообщило, что республиканцы в Конгрессе ищут 27 миллиардов долларов на первоначальное финансирование Золотого купола Трампа.
Том Карако, директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований, считает, что «Золотой купол» необходим, и назвал цену значительно ниже оценки Тирни.
«Трудно сказать, сколько это будет стоить», — сказал он в интервью подкасту Lawfare. «Я бы не очень удивился, если бы мы ожидали увеличения, возможно, на 10 миллиардов долларов в год. Дополнительные 10 миллиардов долларов будут поступать быстро, даже если вы ограничены и консервативны в том, что вы пытаетесь защитить и от чего».
Карако утверждал, что ракетные удары Ирана по Израилю в апреле и октябре 2024 года и продолжающееся наступление России на Украину показали, насколько важна противоракетная оборона. «Цель противоракетной обороны не в том, чтобы сидеть и играть в мяч. Это не просто защита, — сказал он. — Ее задача — обороняться достаточно долго, чтобы задействовать свои дипломатические, военные, экономические и другие инструменты из широкого национального арсенала. Достаточно долго, чтобы поднять в воздух бомбардировщики или вывести корабли из портов. Вы не сможете делать это бесконечно. Но, возможно, вам удастся продержаться достаточно долго, чтобы Китай осознал, что ему придется заплатить очень высокую цену за такого рода атаки. Люди говорят о Киберперл-Харборе. Я беспокоюсь о реальном Перл-Харборе».