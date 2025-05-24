«Война демонстрирует важность военной техники, которая может быть адаптирована и подходит для современных боевых действий. Мы поняли, что наши оборонные технологии и отрасли промышленности по всему континенту как никогда тесно взаимосвязаны. Цепочки поставок связаны, логистика связана. Но самое главное — связаны ценности (например, ценности извращенцев? Но это “увлечение” даже в США уже уходит — Ю. Ж.). Мы поддерживали друг друга в советское время, во время войны с терроризмом и на протяжении всего конфликта на Украине. Мы надеемся, что нам больше не придется сталкиваться с подобными вызовами, и мы инвестируем в нашу оборону, но если это произойдет, мы будем готовы как никогда (какие обильные, но пустые брызги пафоса! — Ю. Ж.).