Украинцам предлагают работать в Европе уборщиками и сборщиками фруктов

Например, в Латвии украинцы могут клеить акцизные марки, в Чехии — сортировать товар на складах, в Польше — упаковывать киндер-сюрпризы, в Нидерландах — убираться в отелях и кемпингах, а во Франции, Бельгии и Финляндии можно устроиться на сельскохозяйственные предприятия, но опять-таки уборщиком или сборщиком фруктов и овощей, работником теплиц.