Украинцам предлагают работать в Европе уборщиками и сборщиками фруктов

Украинцам в Европе предлагают должности, для работы на которых не требуется знание языка или образование, европейцам граждане Украины интересны в основном как чернорабочие, выяснило агентство РИА Новости, изучив вакансии в странах Европы.
Например, в Латвии украинцы могут клеить акцизные марки, в Чехии — сортировать товар на складах, в Польше — упаковывать киндер-сюрпризы, в Нидерландах — убираться в отелях и кемпингах, а во Франции, Бельгии и Финляндии можно устроиться на сельскохозяйственные предприятия, но опять-таки уборщиком или сборщиком фруктов и овощей, работником теплиц.
По подсчетам агентства, самые низкие зарплаты в Польше и Чехии — от 15 злотых в час (321 рубль) и 120 крон (441 рубль) соответственно. В Голландии за час работы можно получить от 6 евро (551 рубль), в Германии и Бельгии — от 8 евро (735 рублей), во Франции — от 9,5 евро (875 рублей).
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