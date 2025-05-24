В Хабаровском крае поддержали преобразование Вяземского района в округ

В муниципальных районах продолжается переход к новой модели управления. Власти и жители обсуждают, как повысить эффективность на местах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С инициативой преобразования Вяземского района в округ 10 февраля выступило сельское поселение «Село Шереметьево». Это решение было поддержано собранием депутатов района. Весной в поселениях провели публичные слушания. 18 из 19 представительских органов высказались в поддержку преобразования.
«Собрание депутатов Вяземского района приняло решение о рассмотрении и поддержке инициативы», — рассказал председатель собрания Юрий Черненко на заседании комитета по вопросам госустройства.
Теперь участники комитета рекомендовали думе принять соответствующий законопроект сразу в двух чтениях.