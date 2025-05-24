В Хабаровском крае поддержали преобразование Вяземского района в округ

С инициативой преобразования Вяземского района в округ 10 февраля выступило сельское поселение «Село Шереметьево». Это решение было поддержано собранием депутатов района. Весной в поселениях провели публичные слушания. 18 из 19 представительских органов высказались в поддержку преобразования.