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Times: РФ обошла Украину в производстве и использовании FPV-дронов

По информации издания, российские беспилотники изменили тактику ведения боевых действий на линии боевого соприкосновения.

Источник: Аргументы и факты

РФ удалось опередить Украину в области производства и использования FPV-дронов, пишет The Times.

«Россия лидирует в гонке беспилотных летательных аппаратов, опередив Киев в производстве и использовании FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных модификаций», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что российские дроны нового поколения зачастую не поддаются подавлению и могут поражать цели в глубоком тылу противника, «разрушительно воздействуя» на его логистику.

Сообщается, что применение РФ этих беспилотников привело к изменению тактики ведения боевых действий на линии боевого соприкосновения.

По словам командира одного из пехотных батальонов ВСУ, из-за дронов ситуация на передовой меняется так быстро, что внедряемые украинскими военными концепции устаревают за месяц.

Ранее чиновник НАТО Бас заявил, что альянс отстает от РФ в области РЭБ.