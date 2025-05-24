Times: РФ обошла Украину в производстве и использовании FPV-дронов

РФ удалось опередить Украину в области производства и использования FPV-дронов, пишет The Times.
«Россия лидирует в гонке беспилотных летательных аппаратов, опередив Киев в производстве и использовании FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных модификаций», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что российские дроны нового поколения зачастую не поддаются подавлению и могут поражать цели в глубоком тылу противника, «разрушительно воздействуя» на его логистику.
Сообщается, что применение РФ этих беспилотников привело к изменению тактики ведения боевых действий на линии боевого соприкосновения.
По словам командира одного из пехотных батальонов ВСУ, из-за дронов ситуация на передовой меняется так быстро, что внедряемые украинскими военными концепции устаревают за месяц.
Ранее чиновник НАТО Бас заявил, что альянс отстает от РФ в области РЭБ.