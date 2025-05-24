Вэнс заявил о завершении эры «бесспорного доминирования» США в мире

«Однако эра бесспорного американского доминирования завершилась. Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами в лице Китая, России и других стран, решительно настроенных на то, чтобы взять над нами верх во всех сферах — от [радиочастотного] спектра до низкой околоземной орбиты, цепочек поставок и даже нашей коммуникационной инфраструктуры», — сказал он.