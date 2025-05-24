Вэнс заявил о завершении эры «бесспорного доминирования» США в мире

Эпоха бесспорного доминирования США на мировой арене ушла в прошлое, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс, выступая перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд). Трансляцию вел телеканал Fox на Youtube.
Приоритет действующей администрации заключается в том, чтобы не только сохранить, но и расширить технологический разрыв между американскими Вооруженными Силами «и нашими противниками во всем мире», подчеркнул Вэнс. После холодной войны, по его словам, США обладали почти безраздельным господством на суше, море, в космосе и киберпространстве.
«Однако эра бесспорного американского доминирования завершилась. Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами в лице Китая, России и других стран, решительно настроенных на то, чтобы взять над нами верх во всех сферах — от [радиочастотного] спектра до низкой околоземной орбиты, цепочек поставок и даже нашей коммуникационной инфраструктуры», — сказал он.
«В течение короткого времени мы были сверхдержавой без какого-либо равного по силе соперника. И мы не верили, что может произойти рост какой-то другой нации, конкурирующей с Соединенными Штатами Америки», — добавил он.
Из-за этого, с точки зрения Вэнса, Вашингтон «променял “жесткую” силу на “мягкую” силу».
Понятие «мягкая сила» подразумевает способность государства добиваться своих целей за счет привлекательности собственной культуры, общественно-политических ценностей.
«Жесткая сила», напротив, основана на военном и экономическом давлении.
В конце марта Пентагон распространил временное руководство по национальной обороне, в котором основными приоритетами назывались сдерживание захвата Тайваня Китаем и укрепление национальной безопасности. В документе говорится, что «Китай является единственной постоянной угрозой» и концепция того, как Пентагон будет создавать вооруженные силы и выделять средства для отражения предполагаемых угроз, будет учитывать в качестве возможного военного столкновения только конфликт с Пекином.
В докладе, который тогда же опубликовала американская разведка, говорилось, что нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции России говорят о ее устойчивости и сохранении угрозы глобальным интересам США с ее стороны. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, говорил, что Россия нисколько не угрожает НАТО, куда входят и Соединенные Штаты.
Российские власти категорически отрицают возможность начала войны против любой из стран НАТО. По мнению российского президента Владимира Путина, подобные предупреждения распространяются, чтобы «обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», хотя Москва не имеет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока.