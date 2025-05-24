«Тьма поглотит мир»: озвучено полученное папой Львом леденящее душу предупреждение

Некоторые считают, что 1917 год ознаменовал начало 100-летнего правления сатаны, что согласуется с Фатимскими посланиями, предупреждавшими о беспрецедентной духовной битве и глобальных потрясениях. В этот период также шла Первая мировая война, унесшая более 16 миллионов жизней. Последовала Вторая мировая война, в ходе которой, по оценкам, погибло до 85 миллионов человек, в том числе более шести миллионов евреев, погибших во время Холокоста. Эти конфликты подорвали христианские моральные устои многих обществ и ускорили распространение атеистических идеологий. К 1960-м годам сексуальная революция еще больше изменила мировую культуру, приведя к широкомасштабному пересмотру представлений о сексуальности, браке и семье. Нормализация методов контрацепции и абортов начала укореняться во второй половине 20-го века, когда в 1973 году в США было принято знаменательное решение по делу Роу против Уэйда, легализовавшее аборты.