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Главу Дагестана Меликова заочно приговорили к 8 годам тюрьмы на Украине

Меликов оказывает всестороннюю поддержку ВС РФ и участникам СВО.

Суд на Украине заочно приговорил главу Дагестана Сергея Меликова к 8 годам тюрьмы за поддержку ВС РФ и помощь участникам специальной военной операции, сообщило СБУ по Черновицкой области на странице в Facebook*.

Уточняется, что Меликов признан виновным по статье о финансировании действий, совершенных в целях изменения границ Украины.

Ранее глава Дагестана сообщал, что республика передала 25 тыс. тонн гуманитарной помощи российским военнослужащим.

Ранее на Украине заочно приговорили к 10 годам лишения свободы продюсера Бардаша.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.