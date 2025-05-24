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СМИ: одна из стран Азии пошла на сближение с Россией

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Недавние дипломатические инициативы премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его визит в Москву, вызвали опасения у США и других западных стран, что Куала-Лумпур слишком сближается с Россией и Китаем в своем стремлении диверсифицировать торговые связи и противостоять США, пишет South China Morning Post.

Источник: © РИА Новости

«Его (Анвара Ибрагима — Прим. Ред.) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малазийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией», — говорится в материале.

Описывая недавний визит малазийского премьера в Москву, автор статьи отмечает, что она проходит в условиях, когда Малайзия пытается лавировать в условиях усиливающегося глобального соперничества и растущей торговой неопределенности.

«Россия, со своей стороны, выразила готовность стать партнером этой страны. Она была одной из первых, кто поддержал заявку Малайзии на вступление в объединение развивающихся экономик БРИКС, которое многие рассматривают как формирующийся противовес клубу развитых стран G7», — сообщает издание.

Автор статьи напомнил, что в прошлом году Малайзия получила статус партнера БРИКС, образованного в 2009 году первоначальными членами — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР — и теперь стремится к полноправному членству.

В прошлом месяце, принимая у себя председателя КНР Си Цзиньпина, Анвар Ибрагим заявил, что Малайзия поддерживает Китай в вопросах торговли. Оба лидера также завуалированно осудили разрушительную тарифную политику Вашингтона, которая может спровоцировать глобальную рецессию, пишет также издание.

Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию с официальным визитом на прошлой неделе. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который высоко оценил итоги встречи.