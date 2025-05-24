СМИ: одна из стран Азии пошла на сближение с Россией

«Его (Анвара Ибрагима — Прим. Ред.) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малазийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией», — говорится в материале.
Описывая недавний визит малазийского премьера в Москву, автор статьи отмечает, что она проходит в условиях, когда Малайзия пытается лавировать в условиях усиливающегося глобального соперничества и растущей торговой неопределенности.
Автор статьи напомнил, что в прошлом году Малайзия получила статус партнера БРИКС, образованного в 2009 году первоначальными членами — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР — и теперь стремится к полноправному членству.
В прошлом месяце, принимая у себя председателя КНР Си Цзиньпина, Анвар Ибрагим заявил, что Малайзия поддерживает Китай в вопросах торговли. Оба лидера также завуалированно осудили разрушительную тарифную политику Вашингтона, которая может спровоцировать глобальную рецессию, пишет также издание.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию с официальным визитом на прошлой неделе. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который высоко оценил итоги встречи.