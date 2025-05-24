Штурм «по-байкерски»: бойцы на мотоциклах освободили село в ДНР

В целом операция заняла не один день. Важно было не только отбить у врага позиции, но и самим закрепиться на них. Только потом продвигались дальше. Мурат рассказывает, как по ним неоднократно работали минометы. А по ночам подлетала «Баба Яга» — тяжелый ударный беспилотник врага. Тем не менее, каждую точку бойцы держали до последнего, и не подпускали неприятеля обратно.