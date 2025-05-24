Штурм «по-байкерски»: бойцы на мотоциклах освободили село в ДНР

Еще один населенный пункт удалось взять под контроль войскам группировки «Центр». Об освобождении Новооленовки в ДНР на этой неделе сообщили в Минобороны. Бойцы объяснили, в чем заключался успех штурма.
Командование посчитало оптимальным отработать «дерзко» и быстро. Так, чтобы удар нанести неожиданно для врага. Приняли решение использовать мотоциклы — маневренные и шустрые.
Предварительно зачистили крупные огневые точки вэсэушников артиллерией. Затем, улучив подходящий момент, в бой вступили «байкеры-штурмовики». Стремительно залетели в «населенник» и начали натиск. Только противник осознавал, что происходит, как на него налетали наши ударные дроны.
Иногда, рассказывает дроновод Всеволод Слащев, «после пары сбросов противник в панике покидал укрепления, лично видел, как после прилета с воздуха из здания выбежали 12 украинских солдат — дали деру до самой окраины поселка».
— Нас было по двое на мотоцикл. Всего в нашем подразделении работало порядка 20 человек, — говорит боец Мурат Гаджикурбанов. — Ворвались и зачистили три основных улицы. Таким образом, разделили силы противника. Потом объединились с другими группами, и тогда уже дали «жару» в полном объеме.
В целом операция заняла не один день. Важно было не только отбить у врага позиции, но и самим закрепиться на них. Только потом продвигались дальше. Мурат рассказывает, как по ним неоднократно работали минометы. А по ночам подлетала «Баба Яга» — тяжелый ударный беспилотник врага. Тем не менее, каждую точку бойцы держали до последнего, и не подпускали неприятеля обратно.
— Наши «птичники» (речь о беспилотной разведке) хорошо работали. Если группы противника подбирались к нам, предупреждали заранее, и мы их «встречали», — уточняет военный.
Бывало, что на позициях неприятель превосходил числом. Тогда на помощь приходили артиллеристы и коптеры. А порой — выручал проверенный эффект неожиданности.
— Мы столкнулись с врагом, который плотно засел в укреплении. Там было человек восемь. Мы тихо подкрались, закинули ему туда пару гранат. Так подавили основные силы, оставалось самим зайти и зачистить, — приводит пример боя штурмовик Михаил Казанцев.
Большую роль в успешном штурме сыграло грамотное планирование. Просчитали момент для захода мототехники, включения систем радиоэлектронной борьбы. Вдобавок — скоординировали до мелочей действия штурмовых групп. Бойцы ощутили сразу — противник к противостоянию не был готов. Поэтому взять Новооленовку и удалось почти без ожесточенных боев.