«Это садисты»: правозащитник Максим Григорьев рассказал о пытках наших солдат в украинском плену

Другой военнослужащий Николай Макушкин тоже рассказал о своих мучениях в плену на Украине. По его словам, его избивали настолько сильно, что он несколько раз терял сознание, зубы выбили. Его доставили в Днепропетровск, где ему «резали на живую всё». Его рука до сих пор не работает. После этого он попал в украинский концлагерь. Боец подчеркнул, что за полгода там ему сделали лишь одну перевязку. Всё это он описывает, как свидетельство жестокости и пыток, которым, по его утверждению, подвергся он и другие.