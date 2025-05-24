«Это садисты»: правозащитник Максим Григорьев рассказал о пытках наших солдат в украинском плену

Моральное разложение в украинском обществе достигло дна, оно полностью деградировало. Об этом в беседе с «МК» рассказал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. Его команда занимается сбором данных о жестоких методах обращения с российскими военными в украинском плену. Там к ним применяют страшные пытки, включая пытки электротоком и «операции наживо».
«ВСУ используют множество видов пыток наших военнослужащих, иногда целыми днями пытают. Часто наши воины просто не доживают до обмена», — рассказал Максим Григорьев.
По его словам, ситуация с пытками и издевательствами стала невыносимой, и эти преступления неонацистов должны быть преданы международной огласке.
Так, по рассказам вернувшихся из плена наших бойцов, часто украинские врачи режут раненых людей без наркоза, при этом специально смотрят им в глаза и издеваются.
«Это повально практикуется, и, естественно, женщин тоже не щадят», — говорит Григорьев. Он отметил, что часто раненых и пленных мучают специально, например, выжигают символы на теле.
Особенно его потрясло то, что у злоумышленников появилась мода заставлять своих жертв во время пыток записывать на видео поздравления родственникам палачей.
«Представьте, сидит окровавленный человек, которого только что мучили электрошоком или чем-то ещё, и его заставляют поздравлять маму, жену или начальника того человека, который его пытал. Это садизм, и полная деградация личности», — говорит Григорьев.
Он рассказал и о других о жутких случаях, услышанных от наших пленных солдат. В интервью с бойцом с позывным «Лега», который находился в плену у боевиков ВСУ, приведены подробности жестокого обращения:
«В контрразведке у меня выбили зуб, глаза были закрыты, били в тактических перчатках. В киевском СИЗО украинский хирург без обезболивания резал мне ногу — по живому. Держали пятеро. Мне пришлось чуть не перегрызть полотенце, чтобы избавиться от кляпа». Видео с рассказом бойца опубликовано на канале Григорьева.
Российский военнослужащий Николай Хмелев тоже рассказал о своих мучениях на украинской территории. В интервью он описывал, как его привезли в больницу, и рассказал о жестоких методах, которые использовали украинские медики: «Когда меня привезли в больницу, там украинская медсестра надела перчатки и просто засовывала свой палец указательный в щёку, в дырку, и смотрела мне в глаза».
По его словам, рана была в щеке размером примерно с палец, и медсестра без обезболивания просто засовывала палец в рану. «Она ничего не говорила, просто смотрела мне в глаза», — добавил он.
После этого его просто полили водой и забыли про него.
Другой военнослужащий Николай Макушкин тоже рассказал о своих мучениях в плену на Украине. По его словам, его избивали настолько сильно, что он несколько раз терял сознание, зубы выбили. Его доставили в Днепропетровск, где ему «резали на живую всё». Его рука до сих пор не работает. После этого он попал в украинский концлагерь. Боец подчеркнул, что за полгода там ему сделали лишь одну перевязку. Всё это он описывает, как свидетельство жестокости и пыток, которым, по его утверждению, подвергся он и другие.