Не уйдет ни лодка, ни «Баба-Яга»: дроноводы группировки «Днепр» рассказали об ударах по ВСУ

Расчёты беспилотников группировки «Днепр» ежедневно уничтожают объекты ВСУ в ближней зоне и в оперативной глубине. Недавно под раздачу наших парней попали нестандартные цели. Об этой работе, узнал корреспондент «МК».
Оказывается во время планового разведывательного облёта правобережья Днепра в Херсонской области один из операторов засек вражеские лодки. Как рассказал командир взвода беспилотников с позывным «Штурман», несмотря на то, что цель была не совсем обычная, его подчиненный быстро сориентировался и принял решение на ее уничтожение.
«В результате нескольких точных сбросов осколочно-фугасных снарядов, лодки уничтожены с последующим возгоранием», — рассказал он.
Контроль и мониторинг оперативной обстановки за правым берегом Днепра ведется непрерывно. «Отслеживаем передвижение противника, корректируем удары наших реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии», — подчеркнул «Штурман».
Его сослуживец, командир взвода беспилотников с позывным «Уголь» рассказал о том, как его подчиненные обнаружили и уничтожили в Запорожской области тяжелый ударный беспилотник «Баба Яга».
«На Ореховском направлении в Запорожской области обстановка напряженная. Враг активизировал и усилил свои атаки, применяя коптеры различного типа. Расслабиться некогда нам, — говорит командир. — За последние двое суток были обнаружены и уничтожены беспилотник “Баба Яга”, легкобронированный автомобиль, танк и расчет дроноводов ВСУ. “Баба Яга” — цель нечастая, но жирная.
Подразделение работает с разными дронами. Например, есть кумулятивные боеприпасы с дополнительными поражающими элементами. Осколочными поражают пехоту, термобарическими — опорные пункты.
«Например, их пикапы, — говорит комвзвода. — Эти уничтожаем легко. Подлетаю сверху, навожусь перекрестием и если погодные условия располагающие, то процентов на 90 боеприпас точно попадет в цель».
Говорит, что бойцы подразделения добровольно пришли сюда на СВО.
«Мы все мотивированы и все уверены в нашей победе. Сидеть дома не наш удел. Родина нуждается в нас, и мы пришли. Кроме того, лично для меня это еще и отличная возможность раскрыть себя», — заключил взводный.