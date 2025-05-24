Не уйдет ни лодка, ни «Баба-Яга»: дроноводы группировки «Днепр» рассказали об ударах по ВСУ

Оказывается во время планового разведывательного облёта правобережья Днепра в Херсонской области один из операторов засек вражеские лодки. Как рассказал командир взвода беспилотников с позывным «Штурман», несмотря на то, что цель была не совсем обычная, его подчиненный быстро сориентировался и принял решение на ее уничтожение.