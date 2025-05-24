Сценарии мирного урегулирования на Украине

Знаете, с чем здесь может быть идеальное сравнение? Это создание прозападной системы в Великом княжестве Литовском, которая была инкорпорирована в Речь Посполитую, выступившую экзистенциальным цивилизационным врагом объединенной Московским государем Руси. «Спецоперация» царя Алексея Михайловича после восстания Богдана Хмельницкого шла примерно за те же территории — за Малороссию, Новороссию тогда никто еще не освоил. Если бы эта территория осталась тогда Речью Посполитой, она была бы еще больше дерусифицирована — с территориями, которые дольше находились вне единого русского государства, и были проблемы. Та же Галиция, откуда вся бандеровщина, эталонная для нынешнего украинского государства идеология. Оттуда она уже пошла в Киев.