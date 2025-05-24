Сценарии мирного урегулирования на Украине

Россия и Украина нескоро смогут заключить мирный договор, считает политолог Иван Скориков.
В случае с мирными переговорами между Россией и Украиной могут повториться знакомые сценарии. Быстро достичь перемирия между Москвой и Киевом невозможно, убежден завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. В интервью URA.RU эксперт объяснил, что цели у воюющих сторон слишком разные. Россия и Украина могут повторить судьбу двух Корей, когда идеологический конфликт перерастет в отложенный, или Косово и Сербии, даже РФ и Японии, которые много лет не могут заключить мир. При этом, полагает Скориков, не стоит рассчитывать на повторение кавказских сценариев — с Грузией и Карабахом.
— Россия готова подписать с Украиной меморандум, который должен привести воюющие стороны к миру. Это выход на перемирие?
Завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков назвал сценарии, по которым может развиваться украинское урегулированиеФото: Алексей Никольский / РИА Новости.
— Говорить о том, что это выход на достижение перемирия, а уж тем более прочного мира, преждевременен. Стороны расписывают детально свои желания и условия, которые, как показывает история попыток переговоров, не совпадают практически ни в чем. Этот процесс может длиться бесконечно. Цель украинской стороны — максимальное затягивание переговорного процесса, поскольку там прекрасно понимают, что ситуация на земле не в их пользу, и российская армия успешно продвигается. И второе — не в их пользу стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее прийти к какому-либо соглашению по Украине.
— В чем сложность подготовки меморандума?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСВО рискует продлиться еще несколько лет.
— Первый спорный вопрос — это, конечно, территории. Москва заявляет претензии на пять регионов, которые по Конституции являются российскими, и намекает на то, что количество этих регионов может расшириться, если Украина будет затягивать переговорный процесс. Это самый неприемлемый вопрос для Украины.
Второе условие, которое выставляет Россия, — это внеблоковый статус Украины (нейтралитет, невступление в НАТО), что может быть оформлено как некая отсрочка на 15−20 и даже больше лет, и контроль за соблюдением этого статуса.
Видимо, это может быть какой-то консенсусный контроль — миротворцы от стран Запада и нейтральных стран (даже назывались Франция, Китай, Белоруссия).
— Но Москва категорически против миротворцев.
— Да, но это та тема, по которой гипотетически можно прийти к консенсусу, сбалансировав миротворцев Запада миротворцами от нейтральных или дружественных России стран.
Для России важна денацификация Украины, считает политолог СкориковФото: Михаил Калянов © URA.RU.
С нашей стороны речь также идет об отмене дискриминирующих русскоязычное население законов, и о выходе на приемлемый компромисс и для России, и для Запада. А главный вопрос для России — это денацификация. Но невозможно представить, чтобы киевский режим, руководство которого в России признано террористическим, сам себя денацифицировал.
— Какой выход?
— То, что мы называем денацификацией, американцы называют демократизацией политического пространства Украины. Они предлагают провести демократические выборы, к которым были бы допущены все политические оппоненты действующего режима, в том числе даже условно (подчеркну — условно) пророссийские силы.
Это означает политическую амнистию на Украине, закрытие уголовных дел на политических оппонентов, допуск к выборам всех партий. В итоге к власти на Украине могут прийти какие-то «голуби мира».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссию и Украину ждут еще минимум пять раундов переговоров.
Но проблема в том, что сам Зеленский на все это не пойдет. Он не боится никаких пророссийских сил — на Украине их попросту нет, он всех зачистил. Зеленский не хочет, чтобы вместо его команды пришли услужливые Трампу люди — тогда его сразу сменят. А это грозит Зеленскому серьезными последствиями: от уголовных дел за разворовывание американских денег, выделенных в качестве помощи, до бегства из страны.
— России нужны такие выборы на Украине, если политическое поле там зачищено?
— Для России это бессмысленный процесс — Украина в любом случае останется под контролем Запада.
Некоторые эксперты, которые ратуют за эти выборы, считают, что повторится успешный грузинский сценарий (в 2008 году Россия выступила в защиту Южной Осетии от нападения грузинской армии, — ред.): прошло больше 10 лет, а в Грузии у власти уже суверенные силы, нормально относящиеся к России. Да, сохраняется дискурс по Абхазии и Южной Осетии как якобы захваченных территориях, но в целом Грузия и Россия ведут торговлю, налажен туризм, и главное — у Грузии консервативный, суверенный политический курс.
— С Украиной такое возможно?
Повторение грузинского сценария в случае с Украиной невозможноФото: Роман Наумов © URA.RU.
— Грузинский кейс совершенно невозможно повторить на Украине. Во-первых, несопоставимы масштаб и значимость Украины с геополитической и военно-стратегической точек зрения. Грузия — маленькая страна, закрытая Кавказскими горами. Во-вторых, несравнимы конфликты: шестидневная война и продолжающийся проект на Украине с сотнями тысяч жертв. А самое главное другое: грузины — народ, которому не нужно никому ничего доказывать. У них государство с глубокой историей, они имеют свою идентичность.
Они грузины, просто потому что грузины, а не потому, что они антирусские. Для украинской же идентичности, для формирования украинской политической нации главная задача — это убить все русское в себе и вокруг.
— А карабахская история?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЦель Украины — не мирные переговоры в Стамбуле, а их срыв.
— Это абсолютно другая ситуация. Она, может быть, схожа с нашей только в контексте военного противостояния: перерыв в военных действиях Азербайджан использовал, чтобы мощно перевооружиться, заручиться внешней поддержкой в лице Турции. А Армения рассчитывала, что негласное перемирие будет вечным. Она не готова была принять населенный армянами Карабах в свой состав. Может быть, вот в этой части есть какое-то сходство в сути конфликта, но ничего более.
Из-за Карабаха воевали два разных народа, две разные веры. А у нас идет битва на русском пространстве, битва Русского мира против созданного из русских людей и на русских землях антирусского.
Бандеровская идеология на территории современной Украины имеет глубокие корниФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
Знаете, с чем здесь может быть идеальное сравнение? Это создание прозападной системы в Великом княжестве Литовском, которая была инкорпорирована в Речь Посполитую, выступившую экзистенциальным цивилизационным врагом объединенной Московским государем Руси. «Спецоперация» царя Алексея Михайловича после восстания Богдана Хмельницкого шла примерно за те же территории — за Малороссию, Новороссию тогда никто еще не освоил. Если бы эта территория осталась тогда Речью Посполитой, она была бы еще больше дерусифицирована — с территориями, которые дольше находились вне единого русского государства, и были проблемы. Та же Галиция, откуда вся бандеровщина, эталонная для нынешнего украинского государства идеология. Оттуда она уже пошла в Киев.
— Опять же, Азербайджан не подписывает мир с Арменией, потому что Ереван не меняет Конституцию, не исключает из нее Карабах. У нас разве не похожая история — ни мы, ни Украина не собираемся отказываться от спорных территорий?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСоздание буферной зоны на границе с Украиной и террор ВСУ: о чем заявил Путин на совещании с правительством.
— Примеров, когда соседние страны не признают территории друг друга, множество. Вспомните даже историю мирного договора России и Японии — она тянется не одно десятилетие. Но в Японии никому даже в голову не приходит вернуть Сахалин и Курилы военным путем, начать войну против ядерной державы.
Та же ситуация с Косово и Сербией — спорная Метохия. Сербам никто не отдаст территорию, а у них самих просто сил нет отвоевать свои исторические, исконные земли.
Антирусский проект «Украина» стал занозой в подбрюшье РоссииФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
Так и в нашем случае решение территориального вопроса может затянуться на десятилетия. СВО, которую провел Азербайджан в Карабахе, — это успешный пример. Они сделали это с позиции силы, с позиции того, что международное сообщество закрыло на это глаза. Они добились своего результата, взяли реванш.
— Учитывая даже эти территориальные споры, как вы думаете, не окажемся ли мы в переговорном тупике?
— Окажемся. С точки зрения исторического процесса в ближайшие десятилетия этот конфликт не закончится, потому что он сущностный — сохранение Украины как антирусского проекта невозможно. Мы говорим либо об уничтожении этого антирусского проекта, либо о его сохранении как вечной занозы в подбрюшье России.
Хотя это уже даже не заноза, а огромное бревно. Даже если оно сузится до размеров занозы где-нибудь на западной Украине или в эмиграции Запад все равно ее будет использовать для попытки подрыва России изнутри, для развития сепаратизма, ведения террористической деятельности на нашей территории.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин пригласил к себе 26 человек — от водителей до министров.
Поэтому в историческом контексте выход на какое-то перемирие ничего не решает: пример Северной и Южной Кореи между которым многие годы сохраняется состояние ни мира, ни войны — это отсроченный конфликт. В случае с Россией и Украиной мы имеем идеологический конфликт, и не хотелось бы, чтобы мы пришли к такому же состоянию, как две Кореи.