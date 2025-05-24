Политолог: до перемирия по Украине еще далеко

«Говорить о том, что меморандум [который договорились подготовить Россия и Украина] — это выход на достижение перемирия, а уж тем более прочного мира, преждевременен. Стороны распишут детально свои желания и условия, которые, как показывает история попыток переговоров, не совпадают практически ни в чем. Этот процесс может длиться бесконечно», — отметил Скориков.