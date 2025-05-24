РФ запросила у Британии разъяснения по регистрации иностранного влияния

Российская дипмиссия в Британии запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иностранного влияния, которая должна вступить в силу с 1 июля текущего года, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Андрей Келин.
«В параметрах работы этой схемы много неясного. Мы задали массу вопросов британским официальным инстанциям и рассчитываем получить на них ответы», — заявил он.
По словам Келина, Россия оставляет за собой право на ответные меры.
Напомним, Великобритания с 1 июля планирует ввести регистрацию иностранного влияния (FIRS). В рамках новой схемы лица, деятельность которых связана с другими государствами, будут обязаны подавать декларации.
Ранее посол РФ Келин высказался о разработке Британией и ФРГ нового оружия.