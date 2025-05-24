Верещук снова нарвалась на критику после заявления о вражде с РФ

Верещук же заявила ранее, что война с Россией будет очень долгой. При этом, считает она, это не будет зависеть от перемирия. По ее убеждению, вражда с Россией будет тянуться столетиями. А украинских детей нужно готовить к боевым действиям со школьной скамьи.