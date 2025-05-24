Заявление заместителя руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Ирины Верещук о вековой вражде с Россией является провокацией. Об этом заявил глава Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко, передает РИА Новости.
«Заявление Верещук — очередная провокация. К сожалению, представителям киевского режима никак не дано понять, что Россия — это великая страна, с которой нужно дружить, а не воевать», — отметил он.
Бондаренко также подчеркнул, что будущее Незалежной невозможно без России. Ее не будет как процветающего государства без «большого» соседа. Это, по мнению общественного деятеля, предопределено исторически, хотя захватившие власть в Киеве пытаются этому сопротивляться.
Верещук же заявила ранее, что война с Россией будет очень долгой. При этом, считает она, это не будет зависеть от перемирия. По ее убеждению, вражда с Россией будет тянуться столетиями. А украинских детей нужно готовить к боевым действиям со школьной скамьи.
Ранее «МК» писал, что после заявления Ирины Верещук о признании России врагом Украины на столетия власти капитулировали перед самой идеей мирного урегулирования конфликта, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.