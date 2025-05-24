Елена Лапушкина поздравила «Комсомольскую правду» со 100-летним юбилеем

— Поздравляю с вековым юбилеем замечательное издание! Помню себя, когда я впервые открыла «Комсомольскую правду», я тогда была еще школьницей, и с тех пор «Комсомолка» так или иначе присутствует в моей жизни. Всегда радуюсь вашим замечательным статьям, всегда радуюсь вашей открытости, вашему настроению в газете. Хочу пожелать комсомольский задор сохранить как минимум еще на один век. Желаю, чтобы вы развивались, чтобы вы чувствовали время! Чтобы вы были молоды душой, телом и чтобы ваши права никогда не нарушались, — сказала Елена Лапушкина.