Елена Лапушкина поздравила «Комсомольскую правду» со 100-летним юбилеем

24 мая «Комсомольской правде» исполнилось 100 лет. Теплые пожелания «Комсомолка» получает от своих читателей, коллег, спортсменов и политиков. Накануне праздника Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина поздравила «Комсомольскую правду» с большим юбилеем в офисе «КП-Самара».
— Поздравляю с вековым юбилеем замечательное издание! Помню себя, когда я впервые открыла «Комсомольскую правду», я тогда была еще школьницей, и с тех пор «Комсомолка» так или иначе присутствует в моей жизни. Всегда радуюсь вашим замечательным статьям, всегда радуюсь вашей открытости, вашему настроению в газете. Хочу пожелать комсомольский задор сохранить как минимум еще на один век. Желаю, чтобы вы развивались, чтобы вы чувствовали время! Чтобы вы были молоды душой, телом и чтобы ваши права никогда не нарушались, — сказала Елена Лапушкина.
Со 100-летием «Комсомолку» поздравили многие известные люди. Среди них губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, мэр Самары Иван Носков, спортсмены «Крыльев Советов» и БК «Самара».