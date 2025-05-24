В России допускают размещение на Украине миротворцев

На каких условиях на Украине могут разместить миротворцев.
Размещение миротворцев на Украине возможно. В интервью URA.RU завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков выразил мнение, что это могут быть представители не только европейских стран, но и дружественных России государств.
«Россия выставляет условие о внеблоковом статусе Украины (нейтралитет, невступление в НАТО), что может быть оформлено как некая отсрочка на 15−20 и даже больше лет, и контроль за соблюдением этого статуса. Видимо, это может быть какой-то консенсусный контроль — миротворцы от стран Запада и нейтральных стран — называются Франция, Китай, Белоруссия», — отметил Скориков.
Россия категорически против размещения на Украине миротворцев стран НАТО. С такой инициативой неоднократно выступали европейские лидеры.