Украина регулярно выдвигает необоснованные обвинения в отношении ряда российских политиков за действия, которые, по мнению украинских властей, нарушают законодательство страны. В списке этих лиц спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава СК Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и другие. Следственный комитет РФ, в свою очередь, заявляет, что будет привлекать к ответственности украинских прокуроров и судей, выносящих такие приговоры, считая их незаконными.