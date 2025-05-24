Политолог раскрыл, чем конфликт России с Грузией отличается от конфликта с Украиной

«Грузинский кейс невозможно повторить на Украине. Грузины — народ, которому не нужно никому ничего доказывать. Они грузины, просто потому что грузины, а не потому, что они антирусские. Для украинской же идентичности, для формирования украинской политической нации главная задача — это убить все русское в себе и вокруг», — полагает эксперт.