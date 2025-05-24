Политолог раскрыл, чем конфликт России с Грузией отличается от конфликта с Украиной

Украинский конфликт существенно отличается от столкновения с Грузией.
Конфликт России с Грузией, который произошел в 2008 году после нападения грузинской армии на Южную Осетию, отличается от украинского. После окончания СВО россиянам наладить отношения с украинцами будет сложнее, чем это было с грузинами, сказал в интервью URA.RU завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
«Грузинский кейс невозможно повторить на Украине. Грузины — народ, которому не нужно никому ничего доказывать. Они грузины, просто потому что грузины, а не потому, что они антирусские. Для украинской же идентичности, для формирования украинской политической нации главная задача — это убить все русское в себе и вокруг», — полагает эксперт.
Конфликт России и Украины начался 24 февраля 2022 года. Мирные переговоры двух сторон были прерваны весной того же года, а возобновились 16 мая 2025 года.