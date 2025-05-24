Сырский нарисовал генеральские должности ради наживы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский затеял реформы армии не ради ее оптимизации и повышения боеспособности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«В начале февраля противник пафосно анонсировал переход на корпусную систему в ВСУ. Сырский довольно логично обосновал необходимость новых генеральских должностей: по его замыслу, корпус должен самостоятельно вести боевые действия на отдельном участке фронта, но на самом деле преследовался иной интерес», — говорится в сообщении.
Все дело в необходимости новых генеральских должностей для лояльных офицеров. Также Сырский преследовал цель о контроле финансовых потоков. Ведь по его задумке назначенные им приближенные генералы занимаются распределением средств.
Ранее сообщалось, что в украинской армии может возникнуть бунт офицеров из-за нелюбви военных к главнокомандующему вооруженных сил Украины Александру Сырскому. Этого опасаются в офисе главы киевского режима.