Ночью над шестью регионами РФ уничтожили 94 БПЛА. Военная операция, день 1186-й

09:00.
08:53 В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА.
08:41 Около 180 тысяч уголовных дел за поддержку России возбуждено на Украине, рассказал ТАСС писатель Захар Прилепин.
08:37 ?В Ельце снова объявили угрозу атаки беспилотников.
08:35.
08:32 Аэропорт Калуги возобновил свою работу, сообщили в Росавиации.
08:30 Тысячи тел украинских военнослужащих остаются в приграничных районах Курской области, их бросили сослуживцы, рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления МО генерал-лейтенант Апти Алаудинов:
«У них [ВСУ] тактика абсолютного, как говорится, безразличия к своим подразделениям. То есть забрасывают их как мясо, уничтожают прям такими большими партиями».
08:15 «Страна.ua» пишет о массовых ночных взрывах в Киеве.
08:08 Украинские беспилотники второй день подряд атакуют Елец в Липецкой области. Обломки БПЛА упали на территории промзоны города, рассказал губернатор Игорь Артамонов.
08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что ночью и утром средства ПВО уничтожили 94 украинских беспилотника: 64 над Белгородской областью, 24 над Брянской, два над Курской, два над Липецкой, один над Воронежской, один над Тульской.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1186-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.