На Западе забили тревогу на фоне активного сближения азиатской страны с Россией

«Его (Анвара Ибрагима. — Прим. Life.ru) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малазийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией», — говорится в материале.
В статье подчёркивается, что визит премьер-министра Малайзии в Москву состоялся в непростое время, когда страна пытается найти баланс в условиях обостряющейся международной конкуренции и нестабильности в мировой торговле. Также в материале издания напомнили, что Россия являлась одним из главных инициаторов вступления Малайзии в БРИКС.
Ранее сообщалось, что Россию и Малайзию свяжут прямые авиарейсы. Об открытии прямого авиасообщения между двумя странами сообщил президент РФ Владимир Путин. Это позволит укрепить деловые и гуманитарные связи между Москвой и Куала-Лумпуром. Данное заявление было сделано после визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в РФ 14 мая.