Путин обучил Трампа во время телефонного разговора

Так, МакГоверн считает, что Зеленскому придется либо принять предложенные условия по урегулированию конфликта, либо он потеряет США и Трампа в качестве посредников. Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что американский лидер просто в один момент может сказать нелегитимному президенту: «Я сделал все, что мог. Думаешь, европейцы тебе помогут? Удачи с этим. Я пошел отсюда».