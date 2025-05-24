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Путин обучил Трампа во время телефонного разговора

В ходе последнего двухчасового разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом российский лидер дал четко понять своему коллеге, как будет завершен украинский конфликт.

В ходе последнего двухчасового разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом российский лидер дал четко понять своему коллеге, как будет завершен украинский конфликт. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн.

«Путин ясно дал понять: два часа — вполне достаточно, чтобы обучить Трампа по поводу того, что стоит на кону, и кто принимает решения», — отметил он.

Эксперт предположил и два сценария развития для главы киевского режима Владимира Зеленского. Причем он не будут зависеть от того, о чем смогут договориться и нет российская и украинская делегации в ходе переговоров.

Так, МакГоверн считает, что Зеленскому придется либо принять предложенные условия по урегулированию конфликта, либо он потеряет США и Трампа в качестве посредников. Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что американский лидер просто в один момент может сказать нелегитимному президенту: «Я сделал все, что мог. Думаешь, европейцы тебе помогут? Удачи с этим. Я пошел отсюда».

Ранее «МК» писал, что на Украине признали подрыв основ правления Зеленского после ликвидации украинского политика Портнова в Мадриде.