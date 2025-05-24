Главе Дагестана Меликову вынесен заочный приговор на Украине

Черновицкий районный суд на Украине заочно приговорил главу Республики Дагестан Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы. Согласно сообщению регионального управления Службы безопасности Украины, суд признал его виновным в финансировании действий, направленных на изменение границ Украины.
В обвинении утверждается, что Меликов оказывал всестороннюю поддержку Вооруженным силам России и призывал жителей Дагестана к участию в специальной военной операции. Приговор вынесен заочно, так как обвиняемый находится на территории Российской Федерации.
Решение принято на основании материалов, предоставленных СБУ.
Напомним, что глава Дагестана Сергей Меликов пообещал участнику СВО, чья сестра скончалась после кесарева сечения в Дербентской ЦРБ, лично следить за ходом расследования трагического инцидента.
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