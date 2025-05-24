Депутат Рады: отмена ЕС таможенных льгот превратит Украину в попрошайку

«Это может создать идиотскую ситуацию, когда мы будем вынуждены прийти и просить у вас денег, вместо того чтобы просто зарабатывать деньги за счет торговли. Вместо того, чтобы нормально торговать и получать прибыль от торговли, Украину заставляют стать попрошайкой», — подчеркнул политик.