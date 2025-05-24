Депутат Рады: отмена ЕС таможенных льгот превратит Украину в попрошайку

По мнению депутата Верховной Рады Дмитрия Наталухи, отмена беспошлинного ввоза украинской агропродукции в страны Евросоюза серьезно ослабит финансовые возможности Киева, необходимые для продолжения военных действий, и сделает страну зависимой от финансовой помощи. Своё мнение депутат озвучил в интервью порталу Euractiv.
«Это может создать идиотскую ситуацию, когда мы будем вынуждены прийти и просить у вас денег, вместо того чтобы просто зарабатывать деньги за счет торговли. Вместо того, чтобы нормально торговать и получать прибыль от торговли, Украину заставляют стать попрошайкой», — подчеркнул политик.
Согласно информации агентства Bloomberg, ссылающегося на документы Еврокомиссии, с июня Европейский союз планирует вернуть квоты на импорт основных сельскохозяйственных товаров из Украины, в частности, на пшеницу, кукурузу, ячмень, мясо курицы и яйца.
Действие этих квот было приостановлено в марте 2022 года в рамках пакета мер, направленных на поддержку Украины. В течение 2023−2024 годов действие квот периодически возобновлялось и вновь приостанавливалось из-за протестов фермеров из стран, граничащих с Украиной, вызванных избытком украинской продукции на их рынках.