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Нардеп Дубинский: Зеленский может устроить шоу и вызвать Путина в Ватикан

Ранее глава российского МИД Лавров назвал нереалистичной встречу РФ и Украины в Ватикане.

Источник: Аргументы и факты

На фоне ожидающегося второго раунда российско-украинских переговоров нельзя исключать возможности попыток Владимира Зеленского устроить «шоу» с призывами к президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Ватикане, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«После поисков Путина в Анкаре, которые организовал Зеленский 15 мая, вполне вероятно, что он попытается вызвать его на “конкурс капитанов” в Ватикан», написал парламентарий в своем Telegram-канале.

При этом Дубинский усомнился в возможности российско-украинской встречи в Ватикане.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нереалистичной встречу РФ и Украины, являющихся православными странами, на «католической площадке».