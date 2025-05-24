Украинские боевики пытаются развернуть в Херсоне узловой пункт обороны. При этом они все чаще проводят облавы, обыски и репрессии мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.
«Что касается самого города Херсона, поступающая информация говорит о том, что ВСУ превращают его, по своим довольно ограниченным возможностям, в узловой пункт обороны», — отметил глава региона.
И добавил, что мирные жители не могут свободно передвигаться по улицам города. Такая привилегия есть только у укронацистов и их иностранных наемников. При этом, подчеркнул Сальдо, часто они одеты в гражданскую одежду.
По словам губернатора, боевики ВСУ бояться местных жителей и возвращения российской армии. Из-за этого жуткого страха укронацисты с каждым днем ужесточают свои порядки в городе.
Ранее Сальдо сообщал, что Вооруженные силы РФ укрепились в дельте реки Днепр и готовы к любому развитию событий.