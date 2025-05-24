СМИ: Малайзия пошла на сближение с Россией

Визит Ибрагима в Россию состоялся в условиях глобальной экономической нестабильности и усиления конкуренции между мировыми державами. «Россия открыта к партнёрству с Малайзией. Москва одной из первых поддержала её заявку на вступление в БРИКС — объединение, воспринимаемое как альтернатива G7», — подчёркивает SCMP.