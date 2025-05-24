Дипломатические шаги премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая недавний визит в Москву, вызвали обеспокоенность США и их союзников, сообщает South China Morning Post.
Как отмечается, западные страны усматривают в действиях Куала-Лумпура чрезмерное сближение с Россией и Китаем на фоне стремления диверсифицировать торговые связи и снизить зависимость от американского влияния,
«Инициативы малайзийского лидера озадачили экспертов, следящих за регионом. Многие опасаются, что страна ускоряет интеграцию с Москвой и Пекином», — отмечает издание.
Визит Ибрагима в Россию состоялся в условиях глобальной экономической нестабильности и усиления конкуренции между мировыми державами. «Россия открыта к партнёрству с Малайзией. Москва одной из первых поддержала её заявку на вступление в БРИКС — объединение, воспринимаемое как альтернатива G7», — подчёркивает SCMP.
Малайзия, получившая в 2023 году статус партнёра БРИКС, активно добивается полноценного членства в организации, основанной Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. Ранее Анвар Ибрагим, принимая председателя КНР Си Цзиньпина, заявил о солидарности с Китаем в торговых вопросах. Лидеры двух стран также косвенно раскритиковали протекционистскую политику США, способную спровоцировать мировой экономический спад.
На прошлой неделе малайзийский премьер завершил официальный визит в Россию, в ходе которого провёл переговоры с Владимиром Путиным. Российский президент оценил результаты встречи как значимые для двустороннего сотрудничества.