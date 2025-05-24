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Александр Дрозденко поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Губернатор Ленобласти выразил признательность за вклад газеты в патриотическое воспитание.

Источник: пресс-служба правительства Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил телеграму с поздравлением коллектива газеты «Комсомольская правда» в связи со столетием с момента выхода первого номера.

Он отметил, что издание стало подлинной летописью страны, сохранив за столетие верность принципам честной журналистики и открытого диалога с читателями.

— «Комсомольская правда» всегда была голосом молодости, энергии и созидания, — подчеркнул глава региона.

По словам Дрозденко, газета по праву считается символом не только эпохи, но и высокой журналистской планки, которая задается десятилетиями. Он пожелал сотрудникам и ветеранам издания здоровья, вдохновения и новых достижений. Отдельно губернатор выразил признательность за вклад газеты в патриотическое воспитание и формирование общественного сознания.

— Пусть «Комсомольская правда» и в будущем объединяет поколения, оставаясь примером содержательной, интересной и глубоко профессиональной журналистики, — говорится в поздравлении.