Александр Дрозденко поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

По словам Дрозденко, газета по праву считается символом не только эпохи, но и высокой журналистской планки, которая задается десятилетиями. Он пожелал сотрудникам и ветеранам издания здоровья, вдохновения и новых достижений. Отдельно губернатор выразил признательность за вклад газеты в патриотическое воспитание и формирование общественного сознания.