Алаудинов: тысячи брошенных тел солдат ВСУ остаются в курском приграничье

В приграничье Курской области до сих пор находятся тел боевиков Вооруженных сил Украины, брошенных их собственными сослуживцами. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил Алаудинов, киевский режим до сих пор придерживается тактики «абсолютного безразличия» к собственным бойцам и подразделениям. Поэтому солдат регулярно забрасывают на верную смерть.
«То есть забрасывают их как мясо, уничтожают прям такими большими партиями», — сказал командир «Ахмата».
Он добавил, что ВСУ также равнодушно относятся к раненым и погибшим. Из-за этого на местах, в которых шли активные бои в курском приграничье, до сих пор остаются тысячи тел украинских бойцов. И забирать их Киев явно не спешит.
«Раненых не забирают, тела погибших абсолютно не забирают. И они у нас, получается, валяются там тысячами по всему периметру, где у нас были бои с украинскими формированиями», — подытожил Алаудинов.
Накануне командир «Ахмата» отмечал, что к вернувшимся из пленам солдатам командование ВСУ относится не лучше. Поэтому многие украинские военнослужащие, попав в плен, открыто заявляют о нежелании возвращаться домой. Они боятся очередных заградотрядов.