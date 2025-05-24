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Трамп поручил построить в США 10 новых ядерных реакторов к 2030 году

Минэнерго США поручено также содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов.

Источник: Аргументы и факты

К 2030 году в Соединенных Штатах должен быть построен десяток новых ядерных реакторов. Соответствующее поручение содержится в указе американского президента Дональда Трампа, размещенном на сайте Белого дома.

«Министерство энергетики должно отдать приоритет работе с ядерной энергетической отраслью … и иметь 10 новых крупных реакторов с завершенными проектами в стадии строительства к 2030 году», — говорится в документе.

Трамп также поручил Минэнерго содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт.

Дано поручение принять меры для предоставления ресурсов на реализацию проектов в сфере ядерной энергетике. Речь идет о перезапуске закрытых АЭС, увеличении выходной мощности действующих атомных электростанций, строительстве ядерных реакторов и улучшении цепочек поставок ядерного топлива.

Ранее в Минэнерго США заявили о планах начать серийное производство термоядерных бомб.