Трамп поручил построить в США 10 новых ядерных реакторов к 2030 году

К 2030 году в Соединенных Штатах должен быть построен десяток новых ядерных реакторов. Соответствующее поручение содержится в указе американского президента Дональда Трампа, размещенном на сайте Белого дома.
«Министерство энергетики должно отдать приоритет работе с ядерной энергетической отраслью … и иметь 10 новых крупных реакторов с завершенными проектами в стадии строительства к 2030 году», — говорится в документе.
Трамп также поручил Минэнерго содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт.
Дано поручение принять меры для предоставления ресурсов на реализацию проектов в сфере ядерной энергетике. Речь идет о перезапуске закрытых АЭС, увеличении выходной мощности действующих атомных электростанций, строительстве ядерных реакторов и улучшении цепочек поставок ядерного топлива.
Ранее в Минэнерго США заявили о планах начать серийное производство термоядерных бомб.