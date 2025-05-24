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«Серьёзный прорыв»: В Совфеде оценили заявление Залужного о границах Украины

Признание украинским послом в Великобритании Валерием Залужным, ранее занимавшим пост главкома ВСУ, невозможности восстановления Украины в прежних границах, знаменует собой значительный прорыв в осмыслении украинского кризиса. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Источник: Life.ru

«На Украине растёт осознание бесперспективности военного противостояния с Россией и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявление — серьёзный прорыв в осознании происходящего представителями Украины», — сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».

Сенатор при этом жёстко раскритиковала политику главы киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что тот, понимая невозможность возврата к прежним границам, лишь способствует ежедневным огромным жертвам.

Напомним, ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ходе форума отверг возможность для Незалежной вернуться к границам 1991 или 2022 года. Он заверил гостей, что не стоит надеяться на «чудо» и «большое счастье».