«На Украине растёт осознание бесперспективности военного противостояния с Россией и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявление — серьёзный прорыв в осознании происходящего представителями Украины», — сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».
Сенатор при этом жёстко раскритиковала политику главы киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что тот, понимая невозможность возврата к прежним границам, лишь способствует ежедневным огромным жертвам.
Напомним, ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ходе форума отверг возможность для Незалежной вернуться к границам 1991 или 2022 года. Он заверил гостей, что не стоит надеяться на «чудо» и «большое счастье».