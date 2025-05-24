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Беспилотник повредил трубопровод в Тульской области, есть пострадавшие

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что регион подвергся воздушной атаке.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что регион подвергся воздушной атаке. В результате уничтожения БПЛА на одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом. Возгорание ликвидировано, написал он в своем телеграм-канале.

Пострадали три человека: двое госпитализированы, одному помощь оказана на месте.

Также сообщается, что в Кимовском районе обломки беспилотника незначительно повредили несколько частных домовладений. Пострадавших нет.

Минобороны ранее сообщило, что ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника.