Беспилотник повредил трубопровод в Тульской области, есть пострадавшие

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что регион подвергся воздушной атаке. В результате уничтожения БПЛА на одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом. Возгорание ликвидировано, написал он в своем телеграм-канале.