Беспилотник повредил трубопровод в Тульской области, есть пострадавшие

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что регион подвергся воздушной атаке. В результате уничтожения БПЛА на одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом. Возгорание ликвидировано, написал он в своем телеграм-канале.
Пострадали три человека: двое госпитализированы, одному помощь оказана на месте.
Также сообщается, что в Кимовском районе обломки беспилотника незначительно повредили несколько частных домовладений. Пострадавших нет.
Минобороны ранее сообщило, что ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника.