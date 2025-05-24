Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко осудил молчание западных стран после массированных атак украинских беспилотников по российской территории в преддверии Дня Победы. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
«После массированных налётов БПЛА на нашу страну и её столицу в преддверии Дня Победы в целях запугивания иностранных гостей — могильная тишина в европейских центрах. Педикулёзные свиньи, которые прячут подозрительные салфетки и ложечки в поезде, лишь блаженно похрюкивают от удовольствия», — написал он.
Он считает, что вскоре те же страны начнут «дикий визг» о необходимости перемирия и новых санкций против России. В ответ Медведев призвал сначала «уничтожить кровососущих паразитов», а в крайнем случае — использовать огонь против источников педикулеза.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский своими угрозами на 9 Мая расписался в предательстве, нанеся удар по народу Украины.