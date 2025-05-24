«Лишь блаженно похрюкивают»: Медведев нашел сравнение Европе после реакций на атаки ВСУ

«После массированных налётов БПЛА на нашу страну и её столицу в преддверии Дня Победы в целях запугивания иностранных гостей — могильная тишина в европейских центрах. Педикулёзные свиньи, которые прячут подозрительные салфетки и ложечки в поезде, лишь блаженно похрюкивают от удовольствия», — написал он.