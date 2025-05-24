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Медведев призвал Европу уничтожить паразитов на своем теле

Медведев отметил, что Запад намеренно не реагирует на атаки беспилотников ВСУ на гражданские объекты в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Странам Европы необходимо сначала уничтожить паразитов на собственном теле и только потом заявлять о необходимости установить 30-дневное перемирие на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

По его словам, в преддверии Дня Победы Киев попытался устроить массированный налет БПЛА. Причем ради запугивания иностранных гостей России, присутствующих на празднике. Однако реакции от Запада не последовало. Аналогичная ситуация сложилась в последние дни — Киев выпустил свыше 500 БПЛА по гражданским объектам на территории РФ.

Однако действия Украины Запад осуждать снова не торопится. Более того, он призывает к прекращению огня, ссылаясь на «непропорциональное использование силы».

«Ответ им прост: сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своём грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнём, сжигая все источники застарелого педикулёза!» — заявил Медведев.

Ранее политик высказался о переговорах между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что их срыв может привести к возникновению ужасного конфликта. При этом в ходе него, вероятно, будет применяться новое оружие.