Производящий беспилотники завод стал одной из целей российского удара по Киеву

Напомним, в ночь на 24 мая украинская столица столкнулась с одной из самых масштабных атак с начала конфликта. Удар был нанесён с использованием дронов-камикадзе «Герань» в сочетании с баллистическими ракетами. Официального подтверждения пока нет.