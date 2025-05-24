Лукашенко обратился к Патриарху Кириллу, сказав о великой миссии

Ранее мы писали о том, что певица Катя Семенова, чьи песни в середине 1980-х звучали, кажется отовсюду, рассказала своей подруге-белоруске Алене Спиридович о двух браках, непростых отношениях с единственным сыном и о том, свободно ли сейчас ее сердце (читать далее вот тут).