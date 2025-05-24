Президент Александр Лукашенко обратился к Патриарху Кириллу, сказав о великой миссии. Лукашенко, как информирует его пресс-службе, в субботу, 24 мая 2025 года, поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства.
Президент Беларуси отметил, что именно покровитель Патриарха святой равноапостольный Кирилл являлся основоположником просветительского движения на славянских землях.
— Продолжая его великую миссию, Вы посвятили жизнь служению народу и Церкви, сохранению и укреплению традиционных ценностей, заботе о нравственном воспитании молодежи, — отмечается в тексте официального поздравления.
Александр Лукашенко отдельно подчеркнул, что Патриарх давно обрел значимый авторитет религиозного деятеля, богослова.
Белорусский президент пожелал Патриарху Кириллу здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
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